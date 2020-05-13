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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 13:51

لبنان: تأكيد تسيير رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء

لبنان: تأكيد تسيير رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء

وفي هذا السياق، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية اليوم الاربعاء في بيان، أنه "منعا لأي إلتباس في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار حتى صباح الإثنين 18 أيار 2020، تؤكد الشركة تسيير جدول رحلاتها مع بعض التعديلات الطفيفة للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و 24 أيار 2020 ضمنا من البلدان التي تجري فحوصات لمرض الكورونا PCR Test .
وجاء في بيان ايام 14-16-18-20-22 -24 أيار) ومن البلدان التي لا تتوفر فيها فحوصات لمرض الكورونا PCR Test ( و ايام 15-17-19-21-23 أيار) باستثناء مدريد، لوساكا، موسكو ولاغوس حيث تطبق شروط فحص PCR Test. .
تجدر الاشارة إلى أن الركاب سيجلسون جنبا إلى جنب في الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري فحص PCR Test وقد تم تعديل أسعار بطاقات السفر لتعكس ذلك.
وأوضحت أن رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء تخضع للشروط التالية:
يجب إجراء فص PCR قبل ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة كحد أقصى وذلك في مختبرات متعاقدة مع السفارة اللبنانية أو في أي مختبر معترف به من قبل الدول المعنية، مع الإشارة إلى أن بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة و بأسعار منافسة و لا يمكن الإستعاضة عن فحص PCR بتقرير طبي.
يجب التأكد أن نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة بحيث لا يسمع بصعود اي راكب أظهر نتيجة PCR إيجابية.
إن ثمن بطاقات السفر ذهابا وإيابا على رحلات الإجلاء هذه غير قابل للإسترداد، إلا في حال ثبوت نتيجة فحص PCR إيجابية وعندها يجب إعلام مكاتب الشركة وإلغاء الحجز على الأقل قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم إسترداد قيمة بطاقة السفر.
يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية ونذكر بالشروط التالية:
يسمح للرعايا اللبنانيين وعائلاتهم، زوج، زوجة و أولاد بالدخول إلى لبنان، بما فيهم حاملي الجنسية أو الإقامة أو أوراقهم قيد الدرس وذلك وفقا لما نص عليه تعميم الأمن العام اللبناني.
- يسمح بسفر الأولاد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.
لا يسمح بنقل العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) على متن هذه الرحلات.
يسمح للمسافر الفلسطيني الذي يحمل "وثيقة سفر لاجىء فلسطيني صادرة عن السلطات اللبنانية" القدوم إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء، في حال توفر أماكن شاغرة على متن الطائرات.
يذكر في مرحلتين الاولي و الثاني عاد الى لبنان أكثر من عشرة الاف لبناني الى بلدهم.
رقم : 862459
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