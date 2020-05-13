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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 15:20

ربيعي: تجمعات المراسم وراء ارتفاع الاصابات في خوزستان

ربيعي: تجمعات المراسم وراء ارتفاع الاصابات في خوزستان
وقال ربيعي في تصريح له اليوم الاربعاء في ختام اجتماع الحكومة، ان التزام التباعد الاجتماعي يعد ضرورة اساسية بالتاكيد وفي حال عدم الالتزام به سنواجه موجة جدديدة من الوباء.

واشار الى الوضع الصحي في محافظة خوزستان من حيث تفشي فيروس كورونا وقال، اننا نامل من مواطنينا في خوزستان بايلاء المزيد من الاهمية للتوصيات الصحية في ضوء التجربة المرة الاخيرة.

واضاف، لقد تم اليوم تقديم تقرير (خلال اجتماع الحكومة) حول تفشي فيروس كورونا في محافظة خوزستان، تضمن بان عدم التزام التباعد الاجتماعي والحضور في مراسم العزاء والاعراس والتجمعات الاخرى، كان السبب وراء ارتفاع حالات الاصابة.

وحول صلاة عيد الفطر قال ربيعي، اننا بحاجة الى التزام البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي في عيد الفطر ايضا ولا بد من مواصلة هذا المسار.
رقم : 862471
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