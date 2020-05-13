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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 15:25

تحذيرات أممية من انتشار وباء كورونا في اليمن

تحذيرات أممية من انتشار وباء كورونا في اليمن
وأعربت المفوضية في تغريدات على “تويتر” عن حزنها للوفيات الناجمة عن الوباء في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى الموارد لمساعدة السلطات والمجتمع في الوقاية.

وكانت منظمة الصحة العالميّة قد حذّرت من احتمال تأثير الفيروس في نصف سكان اليمن الذي يعاني من ضعف قطاعه الصحي من جراء حرب مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى 26 حالة بعد تسجيل 3 إصابات مؤكدة في محافظة لحج، بينها حالة وفاة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6، فيما تعافت أول حالة أعلن إصابتها بالمرض في 10 من أبريل/ نيسان 2020 بمدينة الشِّحِر بمحافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد.
رقم : 862472
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