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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 15:26
رغم المناشدات وبسبب تعنت المنامة.

عزل 60 سجينا بسجن جو مشتبه بإصابتهم بالكورونا

عزل 60 سجينا بسجن جو مشتبه بإصابتهم بالكورونا
وأفادت معلومات أخرى تأكيد إصابة ما لا يقل عن 4 من الشرطة العاملين في سجن جو، كما يتضح أنهم الذين نقلوا العدوى للسجناء، بسبب عدم وجود الإجراءات الإحترازية التي تحمي السجناء من عرضة الإصابة.

ولحد كتابة الخبر، فإن إدارة سجن جو، ومن خلفها وزارة الداخلية تتكتم على الموضوع، ولم تفصح عن أي معلومات بهذا الشأن. فيما يزداد قلق الأهالي من وقوع كارثة تحل بالسجناء في حال انتشار الوباء في صفوفهم، بسبب الوضع السيء في داخل السجن من الناحية الصحية، ووجود اكتظاظ في الزنازين المليئة بالسجناء السياسيين.

ويقبع ما لا يقل عن 2000 سجين أغلبهم سجناء سياسيين في سجن جو لوحده، وبينهم مصابون بأمراض مزمنة، وكبار في السن.

وسبق أن أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء حثت فيه الدول على إطلاق سراح المعتقلين المرضى، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالإسراع في إطلاق سراح المعتقليين السياسيين، وتبعتها حملة شعبية ودولية واسعة وجهت رسائل ونداءات إلى النظام في البحرين.

ولم يعر النظام تلك النداءات أي اعتبار كما يبدو، وهو ما يزيد المخاوف من وقوع كارثة لا يحمد عقباها في السجون، خصوصا مع ارتفاع حالات الإصابة خارج السجن وتخطيها 3000 إصابة واكتظاظ المعسكرات المخصصة للحجر الصحي، وهي أزمة آخذة في التصاعد كما توحي المؤشرات.
رقم : 862473
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