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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 15:36

رغم كورونا والحظر.. ايران توفر 2.5 مليار دولار نقدا أجنبيا

رغم كورونا والحظر.. ايران توفر 2.5 مليار دولار نقدا أجنبيا
وأوضح عبدالناصر همتي في تدوينة نشرت عصر الثلاثاء، بأن ورغم مشاكل تفشي فيروس كورونا والاجراءات الوقائية المتبعة من دول الجوار واغلاق غالبية المنافذ الحدودية وتعطيل العديد من مكاتب الصرافة اعمالها، فقد تم توفير على مدى 50 يوما ماضية اكثر من 2.5 مليار دولار من النقد الاجنبي عبر البنك المركزي ومصدري السلع غير النفطية.

وأضاف أن نحو 50 بالمئة من هذا المبلغ تم عرضه في المنظومة الالكترونية "نيما" المعنية بعرض العملات الاجنبية لتلبيبة احتياجات المستوردين وسوق الصرف.

وتوقع همتي أن يعود الوضع لطبيعته مع الانتعاش التدريجي والمجدد لوتيرة الصادرات النفطية وغير النفطية. بجانب ذلك فان عملية وصول البنك المركزي لأرصدته في الخارج تأخذ منحى ايجابيا.
رقم : 862476
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