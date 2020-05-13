بولندا تُبقي حدودها مغلقة حتى 12يونيو بسبب كورونا

وأغلقت بولندا حدودها أمام الأجانب في آذار/مارس الماضي لمنع انتشار الفيروس ومدّدت العمل بتلك القيود أربع مرات منذ ذلك الحين.



ويمكن للمواطنين البولنديين والدبلوماسيين والأجانب الذين يحق لهم العيش في بولندا، دخول البلاد عند نقاط تفتيش محددة.



ورغم استمرار إغلاق الحدود، تخفّف بولندا بعض القيود الأخرى التي فرضتها في وقت سابق، وقد أعادت فتح مراكز التسوق والفنادق والملاعب المفتوحة ورياض الأطفال.



ومن المتوقع أن تعلن الحكومة اليوم الأربعاء رفع المزيد من القيود على المدارس والمطاعم.



وسجّلت بولندا 17 ألفًا و62 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و847 حالة وفاة.