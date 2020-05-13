?> شحنة من العدة الطبية الايرانية لتشخيص كورونا تصل المانيا - اسلام تايمز
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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 15:51

شحنة من العدة الطبية الايرانية لتشخيص كورونا تصل المانيا

شحنة من العدة الطبية الايرانية لتشخيص كورونا تصل المانيا
وقال لطيفي في تصريح له بهذا الصدد، ان هذه الشحنة تتضمن 200 علبة من العدة الطبية لتشخيص فيروس كورونا تستخدم كل علبة منها لـ 100 اختبار لتشخيص الاصابة بالمرض اي ان الشحنة تستخدم لتشخيص المرض لدى 20 الف مريض.

واشار الى انه تم كذلك ارسال شحنة تتضمن 220 علبة لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا الى تركيا، لافتا الى ان الشحنتين وبسبب بعض قيود الطيران ارسلتا الى تركيا والمانيا بواسطة الخطوط الجوية القطرية.  

ونوه الى طاقات البلاد التصديرية في مجال العدة الطبية لتشخيص فيروس كورونا وقال، ان هاتين الشحنتين تستخدمان لاختبار 42 الف شخص وقد اعلنت الشركة المعرفية المصنعة لها بانها تمتلك طاقات اكبر بكثير لانتاجها على نطاق واسع وتصديرها الى دول العالم وهنالك عدد من الدول من ضمنها دول افريقية تنتظر شراء واستلام مثل هذه الشحنات من ايران.
رقم : 862482
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