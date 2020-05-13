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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 17:23

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يشكر المتظاهرين

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يشكر المتظاهرين
وذكر إعلام الجهاز في بيان، أن "الساعدي باشر بمهامه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، والتقى بقادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية والى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وقال الساعدي إن "البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الأزمات، كما أن الجهاز لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية أمن الدولة والمواطن من أي تهديدات إرهابية".

وأضاف "نحن بحاجة الى تضافر جهود كافة منتسبي الجهاز لتحقيق هدفنا المنشود بالوصول الى عراق آمن مستقر، وأشكر الجهود المبذولة من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق الفريق أول الركن طالب شغاتي الكناني وكذلك قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق الفريق الركن عبد الغني الأسدي".

وأشار الساعدي الى "أننا الآن دخلنا بمرحلة تطوير الإيجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به، وأتعهد بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول إلى عراق آمن مستقر يرفل أبنائه بالعز والأمان".
رقم : 862502
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