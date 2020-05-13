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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 18:10

ایران تدخل نادي البلدان المصنّعة لاجهزة الحقن داخل الخلايا

ایران تدخل نادي البلدان المصنّعة لاجهزة الحقن داخل الخلايا
ونجحت الشركة المعرفية في توطين نظام الحقن داخل الخلايا حيث تبلغ تكلفة النموذج الألماني لهذا الجهاز 10 مليارات ريال فيما بلغت تكلفة النموذج الإيراني نحو الثلث اي ثلاثة مليارات و500 مليون ريال فضلا عن المواصفات والاداء المماثل.

وقال المدير التنفيذي للشركة سعيد خداخاني: إن جهاز "Micromanipulator" أو نظام الحقن داخل الخلايا هو أحد المنتجات المعرفية لهذه الشركة التكنولوجية ، وعلاج العقم هو أحد أهم استخداماته.

وأضاف: يحتوي هذا المنتج المعرفي على ذراعين للتحكم في الموضع وزوج من آليات الحقن الدقيق التي تسمح له باختراق غشاء الخلية لإجراء العمليات.

وتابع: يتم تنفيذ عملية الحقن باستخدام جهاز دقيق بقياس ميكروني، وتقنية التصنيع الخاصة به حكر على بلدان معدودة مثل ألمانيا والولايات المتحدة واليابان ومع تصنيع الجهاز في إيران، دخلت نادي البلدان المالكة لهذه التكنولوجيا.

ونوه خداخاني الى أنه فضلا عن معالجة العقم، يستخدم هذا المنتج أيضًا في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة والخلايا الجذعية، حيث يمهد الطريق لتنفيذ العمليات داخل الخلايا.

ولفت الى ان الجهاز الجديد يمكن استخدامه في مجالات اخرى مثل الإلكترونيات الدقيقة وبالامكان تعريف التطبيقات الجديدة له.
رقم : 862506
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