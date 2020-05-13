كورونا في الدول الخليجية.. الأعداد تتزايد وعُمان تسجل أعلى حصيلة

وبلغت الإصابات اليومية في السلطنة 298 حالة جاءت بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة.



وقالت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، إن بين المصابين الجدد 89 حالة لعمانيين، و209 حالات لغير عُمانيين، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في عموم البلاد 4019 حالة، بينهم 17 حالة وفاة.



وأشارت الوزارة إلى بلوغ عدد من تماثلوا للشفاء 1289 حالة، بينهم 39 حالة شفاء جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1905 حالات إصابة جديدة بالفيروس، إضافة لـ9 حالات وفاة، ما رفع عدد الإصابات إلى 44830 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 273 حالة.



بالمقابل، سجلت الوزارة 2365 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 17,622 حالة.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 162 حالة من "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3263 حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 124 مصاباً بالمرض.



وبذلك ارتفع عدد الإصابات في الدولة منذ ظهور المرض إلى 26539 حالة، تعافى منهم 3143 مصاباً وتوفي 14 آخرين.