رئيس الوزراء الإماراتي: سنجري تغييرات حكومية جذرية بعد كورونا

وقال محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19، سنراجع هيكل الحكومة وحجمها".



وأضاف: "قد ندمج وزارات.ونغير هيئات. وسنجري تغييرات. نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة".



وشدد بن راشد على أن العالم سيتغير بعد مرحلة الفيروس، قائلاً: "مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله".



وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت، الشهر الماضي، أن تأثير تفشي وباء كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، الذي تصنف عند مستوى (AA2).