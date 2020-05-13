السودان... مجلس السيادة يقر بالإجماع على إقالة وزير الصحة

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الأربعاء، إن مجلس السيادة أكد أن الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو 2020، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.



وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن اجتماعا لشركاء الحكم في السودان أوصى بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم على خلفية إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء السودانية سحبت الخبر من موقعها الرسمي، وقالت إنها تعتذر عن سحب خبر بعنوان "التوافق على تعيين وزير الدفاع"، والذي تضمن أيضا خبر إقالة وزير الصحة، وذلك لسحب الخبر من مصدره.