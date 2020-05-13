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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 21:39

في ظل كورونا .. انتفاضة شعبية ضد السلطات السعودية

في ظل كورونا .. انتفاضة شعبية ضد السلطات السعودية
وفي سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر" عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرارات الحكومية الجديدة والسياسات القائمة في المملكة، وقال ناشطون سعوديون إن مضاعفة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة، وإلغاء البدلات، ينذران بكارثة حقيقية تمس شريحة عريضة من المواطنين.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مؤخرا عن حزمة جديدة من الإجراءات لإنقاذ موازنة البلاد من العجز، في مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة ووقف صرف بدل غلاء المعيشة، وقال إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توفير نحو ثلاثين مليار دولار.
وذكرت مصادر سعودية رسمية أنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020".

و اشتكى مواطنون من أن بعض الرواتب، التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، لا يمكن لأصحابها التأقلم من الوضع الجديد الذي يتطلب إنفاق مصاريف أكبر، قائلين إن القرارات التي تمس جيوب المواطنين لم تُعهد في حقبته.

وعبر الشبكة العنكبوتية قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو من مقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق "رؤية 2030" يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون السعودية قادرة على العيش بدون نفط!!.

ورأى الناشط السعودي محمد العتيبي أن الرياض قد استعدت لمثل هذه الأحداث بإنشاء مراكز لما يسمى "الذباب الإلكتروني"، فقال "لم ينشئ محمد بن سلمان مركز اعتدال، الذباب الإلكتروني، قروبات الوطنجية، إلا لمثل هذه الأوقات ليصنعوا من فشل المستبدين نجاحا ومن سكوت المستضعفين حب وطن".

ومن جانبه قام الاكاديمي عبد الله بالقول في تغريدة على مدونته في موقع تويتر: "وظيفة الوطنجي والمطبل هو أن يقول لك إنه إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم الفرد المستبد الأعظم، وإذا كانت هناك مصيبة وبلاء فهي عالمية أو من الشعب أو من القدر المحض".

وتسائل ناشط آخرعن مصير الأموال التي تم جمعها في فندق ريتز كارلتون، فكتب المدون علي عسيري "محمد بن سلمان خرج في مقابلة تلفزيونية وذكر بالحرف: إن إجمالي المبلغ المستخلص من جماعة فندق الريتز أكثر من 100 مليار دولار (375 مليار ريال) ولما خرجت مسودة ميزانية الدولة ذلك العام، لا يوجد هذا المبلغ في الميزانية نهائياً، دعك من القصر، واليخت، واللوحة فيه 100 مليار دولار وينها؟".

وغردت مدونة سعودية قائلة: "مع القرارات الجديدة صار عندنا طبقة عليا ودنيا الطبقة المتوسطة انتهت خلاص وماعاد لها وجود واللي لسى ما استوعب الموضوع بيستوعب لمن تتطبق.. فيديوهات العرضة وصور فناجيل القهوة اللي تقربع ف الهاشتاقات تراها مابتفيد اذا زاد الفقر وتجوع الشعب لان عارفين وش بيصير بعدها".

وبرّر وزير المالية السعودي، القرارات السابقة، قائلا إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".
رقم : 862537
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