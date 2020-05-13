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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 21:41

صراع سعودي إماراتي في أبين اليمنية

صراع سعودي إماراتي في أبين اليمنية
وقد افادت مصادر صحفية أن حكومة هادي تخطط منذ فترة لمهاجمة مدن الجنوب، إذ تبدو محافظة أبين بالنسبة للطرفين المعركة الفاصلة، حيث تعني السيطرة عليها من قبل قوات هادي الاقتراب من عدن، فيما يعتبر المجلس الانتقالي أن إحكام قبضته عليها تأمين لسيطرته على عدن ومبتدأ لتوسيع نفوذه.

 وقال القيادي في الحراك الجنوبي سمير المسني أن: "أدوات الاحتلال المتواجدة في المحافظات الجنوبية ليس لها أي قرار سياسي أو سيادي، وبالتالي هي تنفذ أجندات خاصة للمحتلين."

وتأتي التحشيدات بين قوات الطرفين لتؤكد أن ملامح صراع سعودي إماراتي تتصاعد في الأفق ومنها تصريحات لطارق عفاش داعمة لموقف المجلس الانتقالي في إعلانه الحرب ضد هادي من أبين حتى المهرة، ليتزامن ذلك مع تحركات لمهاجمة معسكرات في تعز وانفجار للوضع في محافظتي شبوة وجزيرة سقطرى.

ومن جانبه قال مستشار المجلس السياسي الأعلى أحمد الحبيشي إن: "السعودية والإمارات يسعون إلى تقاسم الجنوب وثرواته وموقعه الاستراتيجي، وإلى تفكيك وتقسيم الجنوب، بعد أن عجزوا عن تمزيق اليمن بشكل عام."

وفيما تتوالي الاتهامات للرياض وأبوظبي بتفجير الوضع في محافظات الجنوب بما يخدم أهدافهما، فإن الأوضاع تزداد تعقيدا مع تصاعد المعركة وتعدد القوى والتيارات، وسط تزايد لتدهور الحالة الإنسانية وتفش مخيف للأوبئة التي تفتك كل يوم بالعشرات في هذه المحافظات.

وتتعدد التفسيرات حول تحركات التحالف السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية، إذ بات الأمر يتعدى مسألة توسع الصراع العسكري إلى خطر تفكيك هذه المحافظات، والتهديد الفعلي لمستقبل وحدة البلاد.
رقم : 862538
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