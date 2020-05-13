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الأربعاء 13 أيار 2020 ساعة 21:44

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي قد ينكمش 3.2% في 2020

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي قد ينكمش 3.2% في 2020
وقال تقرير من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: من المرجح أن يكون تعافي الناتج الاقتصادي تدريجيًا فحسب في 2021.

وكانت الإدارة توقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي نمو الاقتصاد العالمي بين 1.8 و2.5 بالمئة هذا العام.

وقال التقرير الصادر اليوم الأربعاء: من المتوقع أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي حوالي 8.5 تريليونات دولار في عامي 2020 و2021 ليمحو تقريبًا مكاسبه التي تراكمت على مدى السنوات الأربع السابقة.

أصاب فيروس كورونا حوالي 4.3 ملايين شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة ما يربو على 291 ألفًا، بحسب أرقام جمعتها رويترز. وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019 .

وقالت الإدارة: معركة الجائحة إذا طالت وأصبح ثمنها الاقتصادي باهظًا، ستعيد تشكيل التجارة والعولمة على نحو جذري.

وحذّر التقرير من فقد واسع النطاق للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في أنحاء العالم جراء الجائحة.

وقال: وفقًا للتقديرات الأساسية، فإنّ 34.3 مليون شخص بمن فيهم ملايين العاملين في القطاع غير الرسمي، سينزلون عن خط الفقر المدقع هذا العام، وستسهم الدول الإفريقية بنسبة 56 بالمئة من هذه الزيادة.
رقم : 862539
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