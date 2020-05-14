انفجارات عنيفة تهز مدينة عدن

وقال موقع "احداث نت" ان انفجارا عنيفا وقع الأربعاء، على الخط العام في حي العريش في مديرية خور مكسر بمدينة عدن.



ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن الانفجار ناتج عن هجوم بقذيفة هاون استهدف آلية عسكرية تابعة لمسلحي "المجلس الانتقالي" بالقرب من محطة الحمصي بالعريش، ولم يتم التأكد من وجود خسائر بشرية.



وطوقت عناصر أمنية تابعة للانتقالي المنطقة، ومنعت المواطنين من الانتشار أو تصوير مكان الانفجار، وفقا للمصادر.



وأعلنت جماعة اطلقت على نفسها "المقاومة العدنية " تبنيها للهجوم . مهددة بتصعيد هجماتها على قوات الانتقالي إلا أن يتم اجتثاثها بالكامل ، جراء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء عدن ونهبها لثرواتهم، بحسب بيان لها.



وتصاعدت حدة الاشتباكات بين مليشيات عبد ربه منصور هادي ومسلحي المجلس الانتقالي بعد اعلان الاخير وبدعم من الامارات في 25 أبريل/ نيسان إقامة إدارة ذاتية في عدن ومناطق جنوبية أخرى مما هدد باستئناف صراع مع جماعة هادي المدعومة من السعودية.