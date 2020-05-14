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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 07:33

أمراء آل سعود ينفقون على خيولهم أكثر من انفاقهم على الشعب!

أمراء آل سعود ينفقون على خيولهم أكثر من انفاقهم على الشعب!
الغريب أن الحملة التي تعرضت لها سارة مطر سببها تغريدات قديمة كتبتها على حسابها منذ عام 2012، انتقدت فيها العائلة الحاكمة صراحة وقالت في إحداها مثلا "معلومة: هل تعلم أن آل سعود ينفقون من المال العام على خيولهم وإسطبلاتها أكثر مما ينفقونه على شعبهم بقبائلها".

وقالت في أخرى " التقيت بسيدة من أهل الرياض. فأخذت تتكلم عن حياة الرفاهية التي تعيشها دون أن أسألها. فقيل لي إن أهل الرياض مصابون بعقدة أمراء آل سعود".

على الرغم من أن التدوينات قديمة، إلا إنها تم إحيائها من جديد، في صورة حملة تحريض واسعة وفيما يشبه البلاغات الأمنية ضدها لمحاكمتها!

ما الذي يحدث؟! لا أحد يعرف.. وعلى الرغم من أن فحوى التغريدات عنيف وجارح جدا وينال بقسوة من سمعة وأخلاق العائلة الحاكمة في السعودية، وكان من المفترض أن لا تثار بمثل هذه الخشونة، وقد مضى عليها سنوات طويلة وباتت طي النسيان.

ولقد استغل إعادة نشر هذه التغريدات من قبل "مؤيدي" النظام لاستثارة السلطات الأمنية ضدها كما يبدو في ظاهرها..معارضون وأضافوا إليها معلومات أخرى تنال من شرف آل سعود بشكل أكثر فجاجة.

حيث علق المعارض السعودي غانم الدوسري على الحملة ضد مطر بقوله" متى تدركون أيها الحمقى أن الوطن لا يعني آل سعود عندما يقول لكم أحد إن آل سعود ينفقون على الخيول وبائعات الهوى أكثر مما ينفقون على السعوديين فهذا صحيح وسيستمر حتى تعرفون الفرق بين الوطن والعصابة"

وأضاف الدوسري "معلومة: في حديث لبعض من بنات الليل في وثائقي يقولون إنهم يحصلون على 300 ألف ريال مقابل ليلة مع أحد الأمراء وهذه التسعيرة قد ترتفع . ولاة الأمر رعاهم الله يعطون الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"

ويرى مراقبون إن الحملة على مطر لتغريدات قديمة مسيئة لآل سعود، قد يكون ورائها أجنحة داخل السلطة ذاتها "معارضة" لولي العهد، وتستخدم هذه الطريقة في سياق حملة خفية للنيل من هيبة القصر الملكي تمهيدا لحدث كبير قد يفضى إلى الإطاحة بسيده.
رقم : 862571
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