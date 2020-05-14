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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 07:36

تركيا تعرقل وصول مساعدات طبية صينية الى قبرص!

تركيا تعرقل وصول مساعدات طبية صينية الى قبرص!
وقال وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس لوكالة الأنباء القبرصية الرسمية إن "الطيار غيّر الطريق ويتجه إلى مطار موسكو في روسيا ليهبط ويزود بالوقود" حيث لم يكن لدى الطائرة وقود كاف لاتخاذ مسار أطول. وتفرض أنقرة حظرا على حركة الطيران والشحن القبرصية.

والجزيرة المتوسطية منقسمة منذ العام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وقال كاروسوس إنه تم إبلاغ وزارة الخارجية القبرصية بحادث الطائرة وأن الوزارة ستصدر مذكرة احتجاج دبلوماسي رسمي.

احتجت نيقوسيا في كثير من الأحيان على أنقرة لمنع السفن التي تبحر تحت علم قبرص من دخول مرافئها والطائرات القبرصية من عبور المجال الجوي التركي.

واستأجرت جمهورية قبرص الرحلة من الصين لنقل الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد-19، بما في ذلك كمامات واقية وأغطية الأحذية والأردية الجراحية.
رقم : 862573
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