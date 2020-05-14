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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 07:37

الصحة الايرانية تسمح باستئناف تمارين 29 لعبة رياضية فردية

الصحة الايرانية تسمح باستئناف تمارين 29 لعبة رياضية فردية
وقال حريرجي في تصريح له الاربعاء حول استئناف الالعاب الرياضية الفردية: انه في اطار رسالة وجهتها وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى وزارة الرياضة والشباب، تم اتخاذ القرار حول 29 لعبة رياضية فردية مثل العاب القوى والرماية ورفع الاثقال وحتى العاب مثل كرة الطاولة والتنس .

واضاف، انه بناء على اتفاق مع وزارة الرياضة والشباب وفي ضوء قرار صادر من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، فان الالعاب الرياضية الفردية الـ 29 هذه يمكن استئنافها في جميع مدن البلاد.

وفي الرد على سؤال امكانية استئناف مباريات كرة القدم قال، انه تم تحديد مصير جميع الالعاب الرياضية والدوريات ما عدا الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى بكرة القدم.

واوضح بانه تم اتخاذ قرارات جيدة بحضور مهدي علي نجاد مساعد وزير الرياضة والشباب ورئيس الاتحادات الرياضية وخبراء وزارة الرياضة والشباب واضاف، لو تمت الموافقة النهائية على هذه القرارات فاننا نامل ان تستانف تمارين الفرق لفترة 3 اسابيع ومن ثم اكمال الاسابيع التسعة المتبقية للدوري الممتاز لكرة القدم في غضون 45 يوما.

وقال حريرجي، انه في ضوء القرارات المتخذة ستستعد الفرق المشاركة في دوري ابطال اسيا والمنتخب الوطني للمنافسات المؤهلة الى المونديال.
رقم : 862574
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