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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 07:39

البنتاغون: أكثر من ألف صاروخ إلى السعودية

البنتاغون: أكثر من ألف صاروخ إلى السعودية
وأضاف البنتاغون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) - صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن الرياض وقعت عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى السعودية.

يذكر أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270 كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

أما تصدير صواريخ (Harpoon) فسيتم ضمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125 كم.

ومن الغريب ان تعقد الادارة الاميركية هذه الصفقة التسليحية مع السعودية في حين هي تعلن سحب صواريخ الباتريوت من اراضيها.

وتعتبر السعودية الأولى عالميا في الانفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي، وهي تشن عدوانا ظالما على اليمن منذ 2015 راح ضحيته عشرات الاف الشهداء من المدنيين.
 
رقم : 862575
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