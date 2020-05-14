الفتح: الحكومة ستبدأ مفاوضتها مع اميركا لسحب قواتها الشهر الحالي

وقال النائب عن الفتح، فاضل الفتلاوي أمس الاربعاء ان “قرار مجلس النواب السابق باخراج القوات الاجنبية من البلاد ملزم لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ولن يحتاج الى تفعيله مجددا”، لافتا الى ان “الكتل السياسية التي صوتت على القرار لازالت متمسكة بموقفها ولن تتراجع عنه”.



واضاف ان “الفريق الذي شكلته حكومة الكاظمي لمراجعة الاتفاقية الاستراتيجية مع امريكا سيبدأ بالتفاوض مع واشنطن حول سحب قواتها من العراق خلال الشهر الحالي”، مبينا ان “موقف مجلس النواب ثابت باخرج جميع القوات الاجنبية من البلاد والذي يعد وجودها انتهاكا لسيادة العراق”.



وكان مجلس الوزراء قد قرار، السبت الماضي، بجلسة الأولى تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين.