مستشار بن زايد يدعو الى تقسيم اليمن

وأضاف عبد الخالق أن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي حليف يعتد به ولا يختلف عن أي حركة تحرر وطني تستمد قوتها من قاعدة شعبية ترغب في دولة مستقلة لذلك تستحق الدعم من أحرار العرب"، بحسب رآیه.



ووصف عبد الخالق حكومة الرئيس المسقيل عبد ربه منصور هادي بانها حكومة عاثرة، وأنها لا تعرف الصديق من العدو وأصبحت تخدم أجندة إخوانية وتدار من استخبارات تركية وقطرية تنوي الشر بدول التحالف العربي، بحسب مزاعمه.



من جانبه قال هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ثقوا إن الجنوب قوي، قوي بشعبه وعدالة قضيته، قوي برجاله على الأرض، قوي بقائده .