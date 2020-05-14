الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 أيار 2020 ساعة 10:50

سيئول تمتلك أدلة حاسمة بشأن 'الرصاص' القادم من الشمال

سيئول تمتلك أدلة حاسمة بشأن
وقال مسؤول في الهيئة بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء إن "الجيش الكوري الجنوبي أطلق النار مرتين، بمعدل 15 طلقة في كل مرة، غير أن الجيش الكوري الشمالي لم يرد على ذلك".

وأضاف أن "الجيش الجنوبي حصل على أدلة حاسمة تشير إلى أن إطلاق النار كان غير مقصود".

ووفقا للهيئة فقد تم "إطلاق 4 رصاصات "على الأقل ورصد الجيش الكوري الجنوبي 3 علامات بشأن إطلاق النار من الشمال تجاه نقطة الحراسة الجنوبية داخل منطقة حدودية في صباح يوم 3 مايو/ أيار الجاري.

يذكر أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اعتبرت أن هذا العمل يعد انتهاكا للاتفاق العسكري بين الكوريتين المعلن في يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2018.

وأخطرت الوزارة الجانب الشمالي للاحتجاج عليه وتقديم اعتذار، ولكن الشمال لم يرد بعد على ذلك.

وأرسلت قيادة الأمم المتحدة بقيادة أمريكا، في اليوم التالي من الحادث، فريق تحقيق خاص للجانب الجنوبي لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للاتفاق الذي أوقف الحرب الكورية (1950-1953)، ويتم النظر في هذه القضية حاليا.
رقم : 862641
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : ننشد تحسين الاقتصاد والاوضاع المعيشية
روحاني : ننشد تحسين الاقتصاد والاوضاع المعيشية
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
13 أيار 2020
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
13 أيار 2020
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
13 أيار 2020
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
13 أيار 2020
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
13 أيار 2020
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
13 أيار 2020
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
12 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن