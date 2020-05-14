فرنسا تسجل تراجعا كبيرا في عدد وفيات 'كوفيد-19'

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إن "عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 17101 حالة، أما عدد الوفيات في دور رعاية المسنين فبلغ 9973 حالة ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا منذ بداية الوباء إلى 27074".



وأشارت وزارة الصحة إلى أن "عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركّزة ما زال مستمرا في الانخفاض وقد وصل الإجمالي اليوم إلى 2428 حالة"، فيما " تم تسجيل 507 حالة إصابة جديدة (مقابل 456 يوم أمس) ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 140734 حالة".



وأعلنت وزارة الصحة عن شفاء 58673 شخصا (أي 943 حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة)، وعادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى بالإضافة لشفاء عشرات الآلاف في منازلهم دون الحاجة للاستشفاء وذلك منذ بداية الوباء.



وأكدت الوزارة أن عدد المصابين الجدد الذين يدخلون المستشفى ما زال مستمرا في الانخفاض وقد وصل اليوم إلى 21071 مقابل 21595 يوم أمس الثلاثاء.



وبدأت فرنسا يوم الاثنين برفع الحجر الصحي (الذي فُرض في ال17 من مارس الماضي) بشكل تدريجي بعد أن بيّنت آخر المعطيات تحسناً في الوضع الصحي تمثّل بانخفاض في أعداد الوافدين الجدد إلى المستشفيات وفي أعداد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركزة مما خفّف الضغط على المستشفيات.



هذا ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي في الثاني من شهر يونيو المقبل.