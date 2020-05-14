روحاني : ننشد تحسين الاقتصاد والاوضاع المعيشية

جاء ذلك في اجتماع المركز التنسيقي الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس، والذي ناقش آلية توفير السلع الاساسية للناس وادارة عملية العرض والطلب في غضون السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2021).



وشدد الرئيس روحاني لدى تسلمه تقريرا من وزير التجارة والصناعة والمعادن وكالة، على ضرورة ادارة العرض والطلب وتوفير السلع الاساسية داعيا المسؤولين الى تبني آليات متنوعة لتوسيع الصادرات والواردات الضرورية واستخدام العوائد التصديرية من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات البلاد.



وفي الاثناء إستعرض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في اطار الدبلومسية الاقتصادية والانجازات المحققة مع الاطراف التجارية منها التنسيق والتعاون مع دول الجوار.



من جهته شرح محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، آلية توفير النقد الاجنبي المطلوبة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية والمواد الاولية في قطاع الانتاج والسلع الاساسية.