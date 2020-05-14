الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 أيار 2020 ساعة 12:35

ترامب ولعبة العقوبات...هذه المرة فرض عقوبات على الصين

ترامب ولعبة العقوبات...هذه المرة فرض عقوبات على الصين
وقال ترامب عندما سئل عما إذا كان يؤيد مشروع القانون: "أنا أحترم ليندسي غراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوبات على الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، لم أره بعد".

وقدم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام مشروع قانون عقوبات ضد الصين، يدعو فيه الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم بكين تقريرا كاملا عن أسباب تفشي فيروس كورونا.

وقد أعربت بكين في وقت سابق عن احتجاجها على هذه المبادرة.

وتتهم إدارة ترامب بكين بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصين إن الاتهمات الموجه ضدها حول نشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، أو بإخفائها لمعلومات عن مصدره، لا أساس لها من الصحة.

وقد وصف ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بداية تفشي فيروس "COVID - 19" بـ "الفيروس الصيني" و "فيروس ووهان".
رقم : 862669
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : ننشد تحسين الاقتصاد والاوضاع المعيشية
روحاني : ننشد تحسين الاقتصاد والاوضاع المعيشية
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
13 أيار 2020
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
13 أيار 2020
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
13 أيار 2020
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
13 أيار 2020
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
13 أيار 2020
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
13 أيار 2020
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
12 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن