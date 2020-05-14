الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي

وأشار روحاني لدى ترأسه اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الخميس، الى متابعات مسؤولي اللجان الامنية والاجتماعية بخصوص احياء يوم القدس العالمي مشددا على أهمية هذا اليوم في ادانة كيان الاحتلال الاسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد، مع ضرورة رعاية الارشادات الصحية.



وأعتبر أن الوظيفة الملقاة على عاتق الاعلام وأجهزته أكبر وأثقل، حيث يتعين عبر استخدام اساليب متنوعة وأکثر تأثیرا باتجاه ادانة الكيان الصهيوني المحتل ودعم الشعب الفلسطيني عن السنوات السابقة.



من جهة أخرى أشاد الرئيس روحاني بالتزام الناس بالارشادات الصحية في إحياء ليلة القدر ليل الثلاثاء الفائت.



وحول إعادة فتح المراقد المقدسة امام الزوار بيّن أن مباحثات تمت مع مشرفي المراقد الذين قاموا بدورهم بصياغة الظروف والمراحل المقترنة مع الارشادات الخاصة وتحديد موعد لذلك، حيث سيتم الاعلان عنها بعد اقرارها، في الاجتماع المقبل للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا.