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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 14:56
إصابات كورونا في روسيا تتجاوز الربع مليون
وتعتبر هذه الحصيلة أدنى زيادة يومية في روسيا منذ الثاني من مايو، مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.
وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
862692
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