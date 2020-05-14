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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 14:59

الغارديان: الإماراتيون ليسوا أصدقاء حقيقيين

الغارديان: الإماراتيون ليسوا أصدقاء حقيقيين
وقال "هيدجيز" الذي تعرض لاعتقال تعسفي في الإمارات لمدة سبعة شهور في رسالته "كان قرار وزير الخارجية دومينيك راب وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بالأصدقاء الحقيقيين والشركاء الكرام في تغريدة شكرهم على التبرع بمعدات طبية، أمرا صعبا بالنسبة لأشخاص مثلي".

وأضاف "هيدجيز" "لقد احتُجزت في الإمارات لما يقرب من سبعة أشهر في الحبس الانفرادي، واتُهمت زوراً بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية التي لم تفعل سوى القليل للمساعدة في إطلاق سراحي".

وأضاف "لست المواطن البريطاني الوحيد الذي عانى على يد دولة الإمارات العربية المتحدة.. فقد تم تعذيب علي أحمد لارتدائه العلم القطري على قميص خلال بطولة كرة قدم دولية، ولا يزال البريطاني ريان كورنيليوس محتجزا في ظروف غير صحية في زنزانة في الإمارات العربية المتحدة، وتم تمديد فترة سجنه 20 سنة أخرى على الرغم من قضاء 10 سنوات كاملة. هذه ليست ما أعتبره تصرفات “صديق حقيقي".

وقال "هيدجيز" إنه من المثير للقلق أنه على الرغم من تعارض مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة بوضوح مع أهداف المملكة المتحدة في النزاعات في ليبيا واليمن، فإن وزير الخارجية يعتقد أن الإمارات شريكة مهمة وتشترك مع بريطانيا في المصالح الدبلوماسية ذاتها.

وجاء في الرسالة "يبدو أن حكومة المملكة المتحدة ليس فقط لا تهتم لحياة البريطانيين في الخارج، بل إنها سعيدة بتجاهل الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أنظمة مثل الإمارات العربية المتحدة، من أجل الهروب من إخفاقاتها خلال جائحة كوفيد19".

وختم الأكاديمي البريطاني قائلا "ربما يتعين على وزير الخارجية أن يضغط من أجل الإفراج عن المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفاً في الإمارات العربية المتحدة ووقف التصعيد في ليبيا واليمن قبل اختيار توجيه الشكر إلى الإمارات دون تفكير".

ووفق إعلام إماراتي، جرى توقيف هيديجز في مطار دبي في مايو / أيار 2017، عندما كان في طريق عودته إلى المملكة المتحدة بعد زيارة عمل للإمارات استغرقت أسبوعين.
رقم : 862693
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