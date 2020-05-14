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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 15:01

العراق..عبوة ناسفة تستهدف خط لنقل الكهرباء في كركوك

العراق..عبوة ناسفة تستهدف خط لنقل الكهرباء في كركوك
وفي بيان لها أعلنت أن العبوة الناسفة، انفجرت على الخط 33 للضغط العالي، بين قرية إدريس هياس وقرية الكيف في محافظة كركوك.

ووکانت الخلیة قد أعلنت أمس الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" في كركوك، مشيرة إلى أن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والمتمثلة بالفرقة السادسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها تباشر بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها".

وأضافت، أن العمليات تهدف إلى "تعزيز الأمن والاستقرار هناك".

وتستعيد التنظيمات الإرهابية نشاطها في الفترة الأخيرة بعد عدة هجمات طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في عدة أماكن من العراق، إذ يحتفظ تنظيم "داعش" بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات".

وتتحدث بعض التقارير الإعلامية عن محاولة أميركية لإعادة دعم وتنظيم "داعش" بهدف الاستفادة منه في تحقيق أهداف لها في العراق والمنطقة.
رقم : 862694
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