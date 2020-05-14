نبيه بري:فلسطين وقضيتها يجب ان لا تنسى

وجاء في كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري :



"للأكف القابضة على حجر الانتفاضة.



لمقالع المقاومين في الضفة والقطاع .



لزيتون الجليل ...وبرتقال يافا ...واقحوان بيسان .



للقامات الشامخة في معتقلات الاحتلال في "عسقلان" و"انصار" و"بئر السبع" و"الرملة" و"عوفر" و"النفحة".



لحجارة السجيل في "يعبد" وقد قدت من صخر "جنين" فغسلت عن وجه الأمة عار نكبتها.



للأقصى مؤذنا لصلاة النصر ...



لكنيسة المهد تتلو تراتيل القيامة..."



وقال الرئيس بري : لفلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها ... لتينها وزيتونها وطور السنين... لها السلام والتحية وصلاة دائمة للخلاص من وباء الاحتلال.. فهي قضية الارض والسماء ووطن الانبياء والشهداء يجب ان لا تنسى من دعم ودعاء... فإن سقطت ذات يوم بنكبة...لن يسقط حقها "بصفقة" او غفلة".