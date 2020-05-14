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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 15:06

لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 44383 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وبينت أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 118 حالة، منها 55 بالقدس و17 في ضواحي القدس، و13 في رام الله والبيرة، و24 بالخليل، 2 في نابلس، 1 بطولكرم، و6 حالات في قطاع غزة.

وأدخلت 595 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليًّا في الحجر 12436.

وأكدت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.
رقم : 862697
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