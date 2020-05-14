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الخميس 14 أيار 2020 ساعة 15:12

هيئة مسيرات العودة تدعو لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية

هيئة مسيرات العودة تدعو لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي للهيئة في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، وسط مشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إن حق شعبنا بالعودة لأرضه لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أي أحد الالتفاف عليه، باعتباره حق ضمنته الشرعية الدولية.

وأكد القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر، في كلمة ممثلة عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة: "يوافق 15 من مايو ذكرى النكبة الكبرى لشعبنا، حيث جرت أكبر عملية سطو سياسي بالتاريخ، بحرمان شعبنا من تقرير مصيره عبر عملية تطهير عرقي دعمتها مجازر الإرهاب الصهيوني".

وأوضح مزهر أن هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع مرور عامين على نقل السفارة الأمريكية للقدس؛؛ "حيث رد شعبنا بانتفاضة عارمة ارتقى خلالها 72 شهيدًا، وما يزيد عن 3200 جريح بغزة".

وأكد مزهر أن روح الاستعداد العالية للتضحية والتمسك بالثوابت رغم العدوان والتهديدات بضم المزيد من الأراضي في الأغوار، تؤكد أن هذا العدوان سيتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني.

وطالب بضرورة النضال من أجل إنجاز المصالحة "فهي المدخل لصمود شعبنا ومواجهة مخططات التصفية"، داعيًا الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للتصدي للتحديات الراهنة وصفقة القرن.

ودعا مزهر لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به.

وجدد القيادي بالشعبية رفض الشعب الفلسطيني لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، عادًّا أنها جريمة وخيانة وطعنة في خاصرة شعبنا وتضحياته.
رقم : 862698
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