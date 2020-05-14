لبنان... تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن العدد التراكمي للحالات​ المثبتة في لبنان منذ 21 شباط(فبراير) بلغ 886 حالة.



وأفادت الوزارة بأن حالات الشفاء بلغت 236 وبقيت الوفيات على 26 حالة، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 1691.



وفي السياق، اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان فرق الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة انتشرت في مختلف المناطق بإطار حملة واسعة لفحص المخالطين والمشتبه بإصابتهم بكورونا لتحديث المعطيات بخصوص الواقع الوبائي، والأحد سأرفع تقريراً إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه .