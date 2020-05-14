الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 أيار 2020 ساعة 16:46

عودة الاقتصاد الأردني لنشاط ما قبل كورونا تحتاج إلى أشهر

عودة الاقتصاد الأردني لنشاط ما قبل كورونا تحتاج إلى أشهر
ويرى خبراء اقتصاد في المملكة - التي عادت خلال الأسبوع الجاري لتسجل إصابات بالفيروس، بعد 8 أيام خلت فيها من أي حالة جديدة - أن عودة العجلة للدوران بشكل طبيعي، لن تكون بالأمر السهل.

وحتى الأربعاء، سجل الأردن 582 إصابة بكورونا، توفي منها 9، فيما تعافى 392 مريضا، بحسب وزارة الصحة.

واتخذت الحكومة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، خطوات لعودة مختلف القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وفقا لشروط صحة وسلامة ملزمة في أماكن العمل، سبقها فتح تدريجي لهذه القطاعات بنسب معينة من العمالة.

** جزء من العالم

يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الاقتصاد الأردني ليس الوحيد الذي يعاني ضغوطا بل هو جزء من اقتصاد العالم كله، ويرتبط جزء من قوته أو ضعفه بالتطورات خارج حدوده.
ويضيف زوانة في حديث مع الأناضول، أن السماح للقطاعات الاقتصادية بالعمل سيعيد العجلة إلى الدوران بعد فترة إغلاق طويلة، "لكن مع يقيننا أن العودة إلى الحال الطبيعية لن يكون سهلا أو سريعا".

ويلفت إلى أن "الأزمة بينت أن هناك قطاعات أثبتت قدرتها على الاستمرار، وأن هذه القطاعات تستحق الدعم مثل الصناعات الدوائية والطبية، والغذائية والحيوانية".
ويعتبر أن اختلالات سلاسل التوريد التي أحدثتها الأزمة عالميا وإقليميا، تعطي فرصة كبيرة لهذه الصناعات بالتصدير بشكل أكبر لهذه الأسواق.


** أعوام للتعافي

يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنه في حال تمت السيطرة على انتشار الفيروس، وعودة الاقتصاد إلى العمل، فإن الأمر قد يتطلب عامين إلى ثلاثة ليعود كما كان عليه قبل أزمة كورونا.

ويوضح عايش، للأناضول، أن ذلك يأتي في وقت تتوقع فيه الحكومة بدء تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث 2020، مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 3.7 بالمئة، وخسارة النمو الذي كان متوقعا للعام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة.

ويستدرك: "إذا استطاعت القطاعات الاقتصادية العمل بكل قدرتها، والاستفادة من الفرص التمويلية التي أتاحتها الحكومة، فإن الأمر قد يتطلب مدة أقل للعودة إلى ما كان عليه الاقتصاد قبل الأزمة".

ويتابع عايش: "الوضع القائم قد يبرز قطاعات اقتصادية جديدة، مع استمرار عدم قدرة قطاعات أخرى على التأقلم، مثل السياحة المتضررة بشكل واسع، وحوالات المغتربين خصوصا من دول الخليج [الفارسي]، وتراجع الصادرات".

وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2 بالمئة خلال العام الماضي إلى 5.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 2018، فيما زاد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، إلى 3.7 مليارات دولار خلال 2019، وفق البنك المركزي.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، يقدر أن يبقى الاقتصاد تحت تأثير تبعات الفيروس حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وأن التعافي الفعلي منه مرتبط بمدى السيطرة على انتشاره.

وفي هذا الخصوص، يقول مدادحة إن القطاع العام لا يزال معطلا إلى ما بعد عيد الفطر، حتى وإن كان هناك عودة للموظفين العموميين إلى مؤسساتهم.. "كما أن القطاع الخاص يعمل وفق ضوابط ونسب عمالة".

ويبيّن أن الحكومة في هذه المرحلة "تعاني ضغوطا ونقصا في الإيرادات، ما يجعل من الصعب عليها تقديم حوافز أخرى للقطاعات، باستثناء إجراءات إدارية من شأنها التخفيف مرحليا عن هذه القطاعات".

وبدأ الأردن في وقت سابق، بتصدير كمامات ومعدات طبية وأدوية إلى دول أخرى، فيما يعمل القطاع الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية من هذه السلع.

وقال وزير المالية محمد العسعس، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع اتخاذ قرارات مالية صعبة خلال المرحلة المقبلة.

وأرجع العسعس، ذلك إلى انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار (848.8 مليون دولار) حتى نهاية أبريل الماضي، موضحا أنه حان الوقت للموازنة بين الأثرين الاقتصادي والصحي.

وتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.4 بالمئة، موضحا أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو 2.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.
رقم : 862710
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
13 أيار 2020
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
13 أيار 2020
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
13 أيار 2020
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
13 أيار 2020
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
13 أيار 2020
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
13 أيار 2020
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
قائد الثورة يعزي باستشهاد كوادر بحرية الجيش الايراني
12 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن