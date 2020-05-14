الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شرق صلاح الدين

ونفذت قوة من اللواء التاسع للحشد الشعبي، فجر اليوم، عملية أمنية عقب رصد تحركات لتنظيم داعش الإرهابي في بحيرة الملح ومنطقة العيث شرق صلاح الدين.



كما عثرت القوة على عدد من المضافات في تلك المنطقة وقامت بتدميرها.



هذا وأعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، إحباط تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.



وقال الحشد في بيان له إن قوة من اللواء 41 اشتبكت مع عناصر في تنظيم داعش كانوا يرومون التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوبي سامراء.



وأضاف، أن عناصر التنظيم كانوا يخططون لاستهداف القوات الأمنية وقطعات الحشد الشعبي، فيما أُجبر عناصر التنظيم على الفرار.