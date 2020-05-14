البرازي يؤدي اليمين الدستورية..ماذا قال الأسد بعد مراسم اليمين؟

وأكد الرئيس الأسد خلال استقباله الوزير البرازي بعد أداء اليمين ضرورة اضطلاع وزارة التجارة الداخلية بمسؤولياتها وخاصة فيما يتعلق بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها واحتكار المواد.



وتمنى الرئيس الأسد للوزير البرازي النجاح في مهامه.



وحضر مراسم أداء اليمين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس.



هذا وكان الرئيس السوري أصدر المرسوم رقم ١٢٢ القاضي بإنهاء تكليف، عاطف النداف وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة، وأصدر المرسوم رقم ١٢٣ القاضي بتعيين طلال البرازي خلفاً للنداف، وإنهاء تعيينه محافظاً لمدينة حمص.