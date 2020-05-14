اطلاق حملة كوفيد 1948 لرفض احتلال فلسطين

يذكر بأن هذه الحملة ستطلق اليوم الخميس 14 أيار 2020 الساعة 22:30 بتوقيت طهران(21:00 بتوقيت القدس المحتلة) عبر اطلاق وسم #Covid1948 باللغات الفارسية، العربية، الإنجليزية في كافة مواقع التواصل الإجتماعي.