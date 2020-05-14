هذه الدولة تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكوروناماليزيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا



وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".



وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".



وشدد الوزير على أنه "رغم تراجع حالات الإصابة اليومية، فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو المقبل".



وسجلت ماليزيا 6819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 112 حالة وفاة في عموم البلاد.