حماس تبارك عملية الدهس في جنوب الخليل اليوم

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح مكتوب له اليوم الخميس: "العمليات الفدائية للشباب الثائر في الضفة الغربية والتي كانت آخرها عملية الدهس اليوم جنوب مدينة الخليل دليل عملي على مواجهة شعبنا لمشروع الضم في الضفة الغربية".



وشدد أنّ هذه العمليات تأكيد واضح على جاهزية الشباب للانخراط في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وتقديم مزيد من التضحيات لإفشال مخططاته، ولديه القدرة على قلب برامجه ومعادلاته.



وادعى جيش الاحتلال تعرض أحد جنوده لعملية دهس غربي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، مُعلنًا مقتل مواطن فلسطيني بعد استهدافه بإطلاق نار مباشر، بالإضافة إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، جراء دهسه.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إنها أُبلغت من جهاز الارتباط المدني الفلسطيني "باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة "بيت عوّا"، غربي مدينة الخليل.