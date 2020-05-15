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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 08:24

فلسطين.. الوضع الصحي مستقر

فلسطين.. الوضع الصحي مستقر
وفي مؤتمر صحفي في رام الله، أضاف اشتية أن "نسبة التعافي 77 في المئة وليس لدينا أي حالات في العناية المركزة".

وأوضح أن هذا تحقق "بفضل الإجراءات منذ البداية وسرعة التجاوب".

وصرح اشتية بأن "الجائحة لم تنته لا في العالم ولا عند جيراننا ولا عندنا لذلك آمل منكم أن تتفهموا أننا نستشعر الخطر".

وأضاف: "وعليه فإننا نبقي على الإجراءات كاملة كما هي.. اصبروا معنا فنحن في المراحل الأخيرة مع هذا الفيروس القاتل ولن نسمح لأي انتكاسات صحية أن تعيدنا إلى الخلف". مشيرا الى ان: "نحن نقوم بهذه الإجراءات حرصا على سلامتكم وأرواحكم وأولادكم كيلا نندم حيث لا ينفع الندم".

ومع اقتراب حلول عيد الفطر، قال اشتيه إن الحكومة ستقرر إجراءات السلامة في فترة العيد يوم السبت المقبل.

ومن ناحية أخرى، ذكر اشتيه خلال المؤتمر أن صندوق "وقفة عز" الذي أسسته الحكومة بالتعاون من القطاع الخاص لجمع تبرعات للمتضررين من فيروس كورونا تمكن من جمع 60 مليون شيكل.

وقال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين: "سنبدأ توزيع التبرعات الأولى يوم السبت القادم من خلال البنوك.. واخترنا أن نباشر الصرف على مشارف العيد المبارك حتى يتسنى للمستفيدين من عائلات وأفراد تلبية احتياجاتهم".

وأضاف "ستغطي تبرعات صندوق وقفة عز كافة المناطق الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ولن ننسى أهلنا الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان".
رقم : 862797
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