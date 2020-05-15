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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 09:02

السعودية وقطر تسجلان أعلى معدل إصابات بكورونا

السعودية وقطر تسجلان أعلى معدل إصابات بكورونا
وقالت وزارة الصحة السعودية، إنها سجلت 2039 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 46 ألفا و869 حالة.

وحسب مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة "محمد العبدالعالي"، فإنه لا يزال 27 ألفا و535 حالة نشطة، تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية.

لفت إلى وجود 156 حالة حرجة، وبقية الحالات مطمئنة.
وأوضح متحدث الصحة السعودية أن عدد المتعافين بالمملكة بلغ 19 ألفا و51 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 283 حالة.
السعودية وقطر تسجلان أعلى معدل إصابات بكورونا
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1733 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 28 ألفا و272 حالة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستراتيجية للتصدي للفيروس "عبد اللطيف الخال"، إن هذا أعلى عدد من الإصابات تم تسجيله في قطر منذ بداية جائحة "كورونا".

وأوضح الخال أن زيادة الإصابات بين المواطنين والمقيمين كانت خلال الأسبوع الماضي، ونسبة الارتفاع أكثر من 50% بما كانت عليه منذ أسبوع، بسبب عدم تطبيق أفراد المجتمع التباعد الاجتماعي، خلال شهر رمضان.

وأضاف الخال: "تم اكتشاف بعض حالات الإصابة في الأسر نتيجة التجمع على مائدة إفطار رمضان".

وأكد أن قطر لم تصل إلى الذروة حتى الآن، قبل أن يضيف: "ولكننا دخلنا في فترة الذروة".

يشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة في قطر، وصل إلى 14 حالة.
السعودية وقطر تسجلان أعلى معدل إصابات بكورونا
رقم : 862807
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