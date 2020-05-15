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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 09:23

الخارجية الروسية: لايحق لأميركا تمديد الحظر على إيران

الخارجية الروسية: لايحق لأميركا تمديد الحظر على إيران
وقال ريابكوف ،أمس الخميس، إنه من المستحيل على أي شخص تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزئي.

واشار الى أن اميركا هي التي انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي وإنها الآن في حالة انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، معتبرا السعي في هذه الحالة وراء استخدام آلية الزناد التلقائي (آلية عودة الحظر) المنصوص عليها في هذا القرار تعد سخرية.

وأضاف ريابكوف: لن يكون لواشنطن طريق سهل هنا على أي حال، على الرغم من أن الاستنتاج هو أن أزمة أخرى ستظهر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، مع الأخذ في الاعتبار هذا العناد الأمريكي، بالطبع يمكنني أن أوافق على هذا الاستنتاج.
رقم : 862811
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