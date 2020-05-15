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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 10:11

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد ويعتقل شابا بعد اعتداء همجي

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد ويعتقل شابا بعد اعتداء همجي
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد واعتقلت الشاب براء بسام الشيخ علي (18 عاما) عقب مداهمة منزل عائلته بالبلدة.

كما اعتدت تلك القوات بالضرب الوحشي على أفراد من عائلة حمارشة، من بينهم الأسير المحرر المقعد عدنان حمارشة وزوجته، وأبناؤه عمر وأنس، وشقيقه علاء، إلى جانب والدته المسنة، حيث جرى نقلهم جميعا إلى المشفى للعلاج.

وأغلقت جرافة إسرائيلية ترافقها عدة آليات عسكرية بالسواتر الترابية طرقا فرعية في الجهة الشمالية من البلدة، في محاولة لتقييد حركة المواطنين، وعزل البلدة عن محيطها الخارجي.

وكانت قوات الاحتلال، وخلال الأيام القليلة الماضية، اقتحمت البلدة عشرات المرات وشنت فيها حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، وداهمت عشرات المنازل، وروعت الأطفال والنساء، وأطلقت مئات القنابل الغازية التي تسببت في اختناق مئات المواطنين، كما أصابت عددا من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

ويزعم جيش الاحتلال أن أحد جنوده قتل في البلدة، بعد استهدافه بحجر من إحدى البنايات السكنية.
رقم : 862816
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