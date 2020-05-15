فلسطين ستبقى فضاء حرية وعزة

وفي هذا السياق أكد رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان في تصريح في الذكرى الـ 72 لنكبة فلسطين، أن كل المؤامرات فشلت وستفشل في شطب القضية الفلسطينية من الوجود، طالما هنالك شعب يرفض كل اشكال التطبيع، ويمارس فعل المقاومة للدفاع عن حقه في أرض فلسطين"، داعيًا الى "أوسع تضامن مع فلسطين وشعبها في وجه المؤامرات كافة.



وطالب ذبيان بـ تجسيد الوحدة الوطنية والإلتفاف حول خيار المقاومة، ورفض المخططات الهادفة الى شطب فلسطين من المعادلة، وآخرها صفقة القرن الاميركية، وحيا "الاسرى في سجون الاحتلال وأرواح الشهداء الذين بذلوا الدماء كي تبقى فلسطين قضية حية.



وبهذة المناسبة أكدت الصحف في بيروت ،اليوم الجمعة، على أن مر الزمن لم تلغ حقيقة انّ فلسطين هي القضية المركزية للأمة .