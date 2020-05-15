الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ‘‘داعش‘‘ غربي الأنبار

وقال مصدر صحفي إن قوة من اللواء 17 وباسناد الكتيبة الثالثة لمقاتلة الدروع بالحشد الشعبي أحبطت، اليوم، هجوما لفلول "داعش" الإرهابي جنوب عكاشات في قاطع الانبار.



وأضاف المصدر، أن الهجوم انتهى دون اي خسائر بصفوف الحشد الشعبي، فيما لاذ العدو بالفرار.