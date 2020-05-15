وزير المالية السوري يعلن عن نظام ضريبي جديد

وناقش أعضاء اللجنة مواضيع الرواتب والأجور والقروض وغلاء الأسعار ومشكلة الصرافات والضرائب ودعم مؤسسة السورية للتجارة.حسبما ذكرت صحيفة الثورة السورية.



وفيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن بعض السلع إن كان دائماً أو مؤقتاً أكد الوزير تمويل شراء كميات كبيرة من السكر والارز بالسعر المدعوم و دعم الزيت .



ولفت حمدان لإعادة النظر في السياسات الضريبية لعدم انسجامها مع الواقع الاقتصادي ووضع نظام ضريبي جديد وتعزيز نسب شرائح الضرائب ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ورفع سقوف الرواتب والأجور .



وأشار حمدان لنظام الدفع الإلكتروني للتخفيف من التهرب الضريبي وجهوزية مصرفين لدفع الفواتير الكترونياً.