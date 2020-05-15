الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 16:14

سفير واشنطن المرشح لعمّان يتعهد بالعمل على مساعدة الأردن

سفير واشنطن المرشح لعمّان يتعهد بالعمل على مساعدة الأردن
وأضاف ووستر في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: أتعهد بالعمل، وبكل الأدوات التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة، ومع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومع المجتمع الدولي، لمساعدة الأردن على إنشاء اقتصاد مستقر ومتنامي.

وقال: تجاوزت المساعدة الاقتصادية الأمريكية للأردن في السنة المالية 2019 المليار دولار، بما في ذلك 745 مليون دولار في الدعم المباشر للميزانية، التي عززت اقتصاد المملكة أثناء تنفيذ الإصلاحات، وخفض ضغوط الميزانية.

ولفت إلى أنه إذا تأكد تعيينه كسفير لدى الأردن، سيواصل تعزيز شراكة بلاده مع الأردن، خاصة مع سعي المملكة للتعافي من جائحة كوفيد-19.
رقم : 862879
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
13 أيار 2020
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
13 أيار 2020
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
13 أيار 2020
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
13 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن