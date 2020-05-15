سفير واشنطن المرشح لعمّان يتعهد بالعمل على مساعدة الأردن

وأضاف ووستر في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: أتعهد بالعمل، وبكل الأدوات التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة، ومع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومع المجتمع الدولي، لمساعدة الأردن على إنشاء اقتصاد مستقر ومتنامي.



وقال: تجاوزت المساعدة الاقتصادية الأمريكية للأردن في السنة المالية 2019 المليار دولار، بما في ذلك 745 مليون دولار في الدعم المباشر للميزانية، التي عززت اقتصاد المملكة أثناء تنفيذ الإصلاحات، وخفض ضغوط الميزانية.



ولفت إلى أنه إذا تأكد تعيينه كسفير لدى الأردن، سيواصل تعزيز شراكة بلاده مع الأردن، خاصة مع سعي المملكة للتعافي من جائحة كوفيد-19.