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الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 16:19

صحة ايران: تعافي91836 شخصا واصابة 2102 بمرض كورونا

صحة ايران: تعافي91836 شخصا واصابة 2102 بمرض كورونا
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2102 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 116635 شخصا لغاية الان.

واوضح جهانبور ان: 2727 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة واعرب عن اسفه لوفاة 48 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى6902 شخصا.
واشار الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقال ان عدد هولاء بلغ 91 الفا و 836 شخصا لغاية الان.

وقال جهانبور، انه تم لحد الان اجراء 658 الف و 604 اختبارا لتشخيص فيروس "كوفيد-19" في البلاد.
رقم : 862884
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