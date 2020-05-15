الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 أيار 2020 ساعة 17:38

​​​​​​​لافروف: مستعدون لقمة للخماسية النووية في أي لحظة

​​​​​​​لافروف: مستعدون لقمة للخماسية النووية في أي لحظة
وذكّر لافروف، في مقابلة أجرتها معه اليوم الجمعة شبكة RBC الإعلامية بأن مبادرة عقد اجتماع لـ"الخماسية النووية" خاص بملف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تعود إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فسره بضرورة التوحد وإظهار التضامن في الفترة الحالية.

وأشار لافروف إلى أن موسكو وافقت على هذه المبادرة لكونها تخدم مصالح جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، مع إدراك ضرورة إعداد مسودة البيان الختامي للقمة مسبقا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن آخر نسخة من هذه الوثيقة "مقبولة بالمطلق" بالنسبة لموسكو، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الأطراف الأخرى في القمة المقبلة، وهي لا تزال تتقدم بمقترحات جديدة متضاربة.

ورفض عميد الدبلوماسية الروسية شرح تفاصيل عن هذه الخلافات، مشددا على أن موسكو بدورها "مستعدة للمشاركة في هذا المؤتمر بأي لحظة".

كما أكد لافروف أن التحضيرات مستمرة لعقد قمة ذات أجندة أوسع بين الدول المؤسسة لمجلس الأمن الدولي، وفقا للمبادرة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة القدس في 23 يناير الماضي.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة حظيت بدعم دول أخرى والعمل جار على بلورة أجندة الاجتماع التي يجب أن تشمل القضايا الرئيسية في العالم المعاصر، بالدرجة الأولى من ناحية الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

وتابع لافروف: "يزداد هذا اللقاء إلحاحا في ظل الوضع الحالي، حيث أظهرت الجائحة مشاكل تتطلب البحث على أساس أكثر انتظاما، وهي متعلقة بكيفية مرور الدول والمؤسسات الدولية باختبار المتانة، وستكون هناك عواقب في المجال العسكري والسياسي والأمن البيئي وكذلك المجال الإنساني".

وأكد الوزير أن روسيا تنوي الانتقال إلى دراسة المسائل اللوجيستية المتعلقة بتنظيم هذه القمة عندما تتيح الظروف الوبائية في العالم بذلك على الفور.
رقم : 862887
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النكبة والعائدون والحالمون وانا
النكبة والعائدون والحالمون وانا
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
روحاني: التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية بليالي القدر فخر للبلاد
15 أيار 2020
'72' عاما على النكبة.. وتستمر التغريبة الفلسطينية
15 أيار 2020
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني يؤکد أهمية إحياء يوم القدس العالمي
14 أيار 2020
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
نكبة فلسطين والقضية الاسلامية الاولى
14 أيار 2020
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
ذكرى النكبة ومأساة انسانية وتهجير مستمر للفلسطينيين
14 أيار 2020
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
الهم المعيشي في لبنان ونظرة السيد نصر الله لمعالجته
14 أيار 2020
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
بومبيو يجدد آلام نكبة فلسطين
14 أيار 2020
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
13 أيار 2020
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
كورونا تُقفل لبنان 4 أيام
13 أيار 2020
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
سحب الباتريوت من السعودية ونقله إلى العراق؛ الأرضيات والعقبات
13 أيار 2020
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
13 أيار 2020
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
السعودية في عين العاصفة.. من أوصلها لهذا الكابوس؟
13 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن